В Армении за сутки зарегистрировано 2306 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 70 836, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 21 октября, таких случаев было 68 530. Таким образом, за сутки выявлено 2306 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1131 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 327 (плюс 6 за минувшие сутки) человек.