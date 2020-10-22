Армения обнародовала новый список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе
БАКУ /Trend/ - Обнародован второй за 22 октября список военнослужащих армянской армии, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Армении, в этом списке указаны 26 фамилий. Армения официально признала гибель 900 военнослужащих.
Халатян Григор Севадаевич, 2001 г.р.
Мнацаканян Карен Карапетович, 2002 г.р.
Бабаян Арменак Мнацаканович, 2000 г.р.
Мурадян Хачик Месропович, 2001 г.р.
Даниелян Давид Амаякович, 2000 г.р.
Хекоян Рафик Заликович, 2000 г.р.
Костандян Вреж Арсенович, 2000 г.р.
Аветисян Сурик Ишханович, 2001 г.р.
Закарян Шота Азизович, 2001 г.р.
Асламазян Агван Смбатович, 2000 г.р.
Наапетян Илья Ваанович, 2001 г.р.
Саркисян Ваге Саркисович, 2000 г.р.
Агамалян Ваге Саакович, 2000 г.р.
Барсумян Степа Давидович, 2001 г.р.
Акопян Давид Ишханович, 2001 г.р.
Ованнисян Нарек Артурович, 2000 г.р.
Бадалян Макич Арутюнович, 2002 г.р.
Балбабян Лева Рафаэлович, 1983 г.р.
Тадевосян Вардан Сережевич 1980 г.р.
Ованнисян Вараздат Левикович, 1995 г.р.
Мкртчян Размик Галустович, 1999 г.р.
Ананян Самвел Анатольевич, 1988 г.р.
Петросян Бабкен Артурович, 1993 г.р.
Киракосян Зограб Абрамович, 1985 г.р.
Сафарян Бадал Геворкович, 1965 г.р.
Арутюнян Степа Варужанович, 2001 г.р.