В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2413 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 99563, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 4 ноября, таких случаев было 97 150. Таким образом, за сутки выявлено 2413 новых случев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1476 человек (плюс 24 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 390 (плюс 1 за минувшие сутки).