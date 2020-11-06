В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2210 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 101 773, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 ноября, таких случаев было 99 563. Таким образом, за сутки выявлено 2210 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1506 человек (плюс 30 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 397 (плюс 7 за минувшие сутки).