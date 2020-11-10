Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна - "это самый позорный день в нашей истории!"

БАКУ /Trend/ - "Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка - меньшее, что должен сделать Пашинян", - сказала член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, депутат заявила, что находится возле здания правительства Армении, чтобы не допустить столкновений между гражданами и полицией. "Мы пришли, чтобы успокоить гнев людей, который вполне объективен и понятен. Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шушу", - сказала депутат.

Она заявила, что утром "Процветающая Армения" созывает заседание под председательством лидера партии Гагика Царукяна, после чего выступит с заявлением.