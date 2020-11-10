Протестующие в Ереване двинулись в резиденцию президента Армении (ВИДЕО)
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Президент Ильхам Алиев: Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции
Россия и Турция подпишут соглашение по взаимодействию в рамках миротворческой и мониторинговой миссии в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин встретились в формате видеоконференции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев назвал даты возвращения Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов
Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранено гражданское лицо - Хикмет Гаджиев
Конфедерация предпринимателей Азербайджана начнет реализацию перспективных проектов с зарубежными предпринимателями
Армения совершила за годы оккупации экологический террор на землях Азербайджана - помощник Президента
LA Times подготовили материал, где отражены мысли и переживания азербайджанцев-вынужденных переселенцев
Попытки Армении отвлечь внимание международного сообщества лживыми комментариями обречены на провал - МИД Азербайджана
Все шушинцы безгранично благодарны Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии - Байрам Сафаров
Очередные радостные вести от Президента Азербайджана сразу после освобождения Шуши: за день освобождены 71 село, 1 поселок и 8 стратегических высот
Рост случаев заражения коронавирусом свидетельствует о возможном усугублении ситуации зимой – Ханде Харманджи
На Ходжавендском направлении фронта уничтожена живая сила ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Победоносная Aзербайджанская армия освободила от оккупации еще 48 сел, 1 поселок и 8 стратегических высот
На главном командном пункте ВС Армении были убиты несколько высокопоставленных чиновников - минобороны Азербайджана
На Ходжавендском направлении фронта уничтожен ЗРК "Оса" ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
Состоялось первое заседание Государственной комиссии Азербайджана по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате армянской агрессии
Публикуя фейковые новости, армянская сторона пытается запутать наших граждан - генпрокуратура Азербайджана
Сегодня горы города Шуша не объяты туманом, а освещаются солнцем - дочь шехида Первой Карабахской войны посвятила песню азербайджанским военнослужащим (ВИДЕО)
Мы восстановим земли Карабаха, там расцветет новая жизнь, туда придет праздник - народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова
ВБ поддерживает Грузию в использовании цифровых технологий для повышения ее экономической конкурентоспособности
Освобождение города Шуша подтвердило, что надежды армянской стороны удержать оккупированные территории терпят крах - Константин Грищенко
Весь Азербайджан наполнен чувством гордости, бесконечной радости и счастьем по случаю освобождения от оккупации города Шуша – народный артист Рамиз Гулиев
Еще 20 азербайджанских врачей, работающих в Турции, добровольно прибыли в Азербайджан для оказания медпомощи военнослужащим (ФОТО)
Предлагаю назвать один из освобожденных в Карабахе городов в честь Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева – дочь Хана Шушинского
Масштабы разрушений на азербайджанских землях, 30 лет находящихся под оккупацией Армении, просто немыслимы - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Азербайджанская армия продолжает наносить удары по позициям и живой силе ВС Армении на Ходжавендском направлении фронта (ВИДЕО)