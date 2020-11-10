Мне не оставили другого пути, я был вынужден подписать документ о капитуляции - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Мне не оставили другого пути, я был вынужден подписать документ капитуляции.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Пашинян отметил, что требующий его отставки - политик, который ушел в отставку со своего поста в Шуше.

"Есть также люди, мотивы которых честны и искренни. Это родственники погибших солдат", - сказал он.