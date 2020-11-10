Пашинян угрожает расправой протестующим в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил расправой протестующим, вышедшим на улицы Еревана после капитуляции Армении в войне за Карабах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пашинян в обращении к народу заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны.

Очевидно, что "демократ и революционер" Пашинян, столкнувшись с таким массовым протестом, не постесняется запустить механизм репрессий в отношении собственного народа.