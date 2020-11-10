"Потеря Кельбаджара — это конец всей Армении!" - в Армении нарастает напряжение

БАКУ /Trend/ - "Кельбаджар - это ключ не только ко всему Карабаху, но и ко всей остальной Армении, это скажет любой не спившийся бывший советский прапорщик. Не контролировать нам Кельбаджар, значит просто отстрочить на недолгое время конец всей Армении", - написал на своей странице в Facebook армянский политический эксперт Ашот Сафарян, передает Trend.

"Русский парень Сеня Пегов из Карабаха убеждает нас, что Шуша продолжает держаться и сражаться, а так называемый армянин, сидя в Ереване, мастырит в соавторстве статью для крупного российского издания, что всё, Шуша пала", - написал он.