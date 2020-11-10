Минобороны Армении будет соблюдать требования трехстороннего соглашения по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Армении заявило о намерении соблюдать требования трехстороннего соглашения подписанного премьер-министром Армении, Президентами России и Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в заявлении ведомства отмечается, что вооруженные силы Армении будут реализовывать свою часть пунктов соглашения о прекращении огня.