Колонна оппозиции направляется к зданию кабмина Армении, требуя отставки Пашиняна

Колонна оппозиции Армении в среду после полудня начала шествие в сторону здания правительства страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Прямую трансляцию акции ведут местные информационные порталы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы направляемся к зданию кабмина. Никол, ты должен уйти! В течение нескольких часов парламент должен созвать внеочередное заседание и отстранить Пашиняна", - заявил один из организаторов акции протеста, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Протестующие критикуют условия прекращения огня в Нагорном Карабахе, которые поддержал, в том числе, Пашинян. Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра.