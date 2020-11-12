СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова по обвинению в организации незаконного собрания. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил помощник Шармазанова Гегам Петросян, передает Trend.

"СНБ приняла решение отправить под предварительный арест (на 72 часа - прим. ТАСС) Эдуарда Шармазанова. Его обвинили в организации незаконного собрания", - уточнил Петросян.