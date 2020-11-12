Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предложили выступить против миротворцев РФ в Карабахе

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну", - говорится в распространенном фракцией заявлении.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".