В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2132 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 2132, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 11 ноября, таких случаев было 110 687. Таким образом, за сутки выявлен 2132 новый случай заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1668 человек (плюс 32 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 430 (плюс 11 за минувшие сутки).
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