Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян покинул свой пост.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявление об этом он разместил в четверг на своей странице в Facebook.

"В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвертой плоскости - информационной. Как мне удалось провести свою войну, оценят время и профессионалы", - написал Ованнисян.

Он отметил, что будет работать в научной сфере и не собирается заниматься политикой, а посвятит свою жизнь делу образования и воспитания молодого поколения.