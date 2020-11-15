Бывшему главе СНБ Армении предъявили обвинение

Экс-директору Службы национальной безопасности Армении Артуру Ванецяну предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса, заявил его адвокат Ерванд Варосян, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщалось, следствие вменяет бывшему начальнику службы подготовку убийства армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявило ему обвинение по статьям «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля», совершённые группой лиц по предварительному сговору», — сказал Варосян.

По словам защитника, Ванецян не согласился «с абсурдным обвинением».

Ранее стало известно, что по подозрению в подготовке убийства Пашиняна задержан экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян.