Пашинян фактически призывает к гражданским столкновениям - омбудсмен Армении

Запись премьер-министра Армении (в Facebook - ред.) в связи с призывом солдат, находящихся на передовой, чрезвычайно опасна, особенно в эти ответственные, сверхчувствительные дни. Фактически делается призыв к гражданским столкновениям. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Эта запись особенно осуждаема на фоне опубликованных в последние дни видеороликов с участием вооруженных людей в военной форме, содержащих ненависть, призывы к насилию и угрозы убийства.

Очевидно, что солдаты на передовой вооружены, и эта запись предполагает реализацию этих призывов и угроз, месть.

Я призываю всех проявлять сдержанность. Правоохранительные органы обязаны действовать в строгом соответствии с законом. Это необходимо для предотвращения любого конфликта или попытки самосуда»,- написал он.