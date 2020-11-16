Депутаты покидают фракцию правящей партии после призыва Пашиняна к военным

После последней записи премьер-министра Армении депутат от правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лусине Бадалян заявила, что собирается сложить свой мандат, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"После последней записи премьер-министра РА я вынуждена принять решение и надеюсь, что Вы поймете меня, как вашего друга со студенческих лет, как человека, прошедшего с Вами тот же сложный путь.

Если «Мой шаг» прямо в этот момент не предпринимает активных шагов, я слагаю свой мандат.

Спасибо за понимание", - написала депутат.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал: «Я сегодня посмотрел десятки видео солдат с передовой. Я поражен проницательностью парней. Парни, вы правы. Жду вас в Ереване. Окончательно решить вопросы скулящих под стенами».

В связи с этим депутат от правящей парламентской фракции «Мой шаг» Гаяне Абрамян на своей странице в Facebook написала о намерении сложить мандат.

Депутат Национального Собрания Армении Тагуи Товмасян же на своей странице в Facebook написала, что утром подаст заявление о выходе из фракции блока «Мой шаг».

Кроме того, после записи премьер-министра руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян решил написать заявление об отставке и прекратить членство в партии «Гражданский договор».