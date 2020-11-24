Fitch отозвало рейтинги Еревана из-за неверной информации

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Еревана на уровне "B +" из-за отказа эмитента участвовать в рейтинговом процессе.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, Fitch больше не будет обладать достаточной информацией для сохранения рейтингов.

"Рейтинги отозваны по следующей причине: предоставление неверной или неудовлетворительной информации", - говорится в сообщении агентства.