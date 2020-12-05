Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до 8 декабря
Оппозиционные политические силы Армении, которые в субботу проводили митинг и шествие в центре Еревана, завершили акцию протеста у правительственной дачи премьер-министра Никола Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до вторника, 8 декабря, сложить полномочия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Trend.
"Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране", - объявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян
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