Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до 8 декабря

Оппозиционные политические силы Армении, которые в субботу проводили митинг и шествие в центре Еревана, завершили акцию протеста у правительственной дачи премьер-министра Никола Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до вторника, 8 декабря, сложить полномочия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Trend.

"Мы требуем, чтобы до 12:00 (11:00 мск) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране", - объявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян