Первый президент Армении призвал граждан не участвовать в акциях ни оппозиции, ни власти

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал граждан не участвовать в акциях ни оппозиции, ни власти, поскольку и те, и другие готовы к использованию силового метода для достижения своей цели, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Президент также осудил оппозицию за вчерашнее шествие к правительственной даче, где проживает Пашинян, и угрозы в адрес семьи премьера.

У Тер-Петросяна есть серьезные опасения, что из-за последних событий в Армении может начаться гражданская война.