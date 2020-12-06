Первый президент Армении призвал граждан не участвовать в акциях ни оппозиции, ни власти
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал граждан не участвовать в акциях ни оппозиции, ни власти, поскольку и те, и другие готовы к использованию силового метода для достижения своей цели, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Президент также осудил оппозицию за вчерашнее шествие к правительственной даче, где проживает Пашинян, и угрозы в адрес семьи премьера.
У Тер-Петросяна есть серьезные опасения, что из-за последних событий в Армении может начаться гражданская война.
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