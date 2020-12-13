В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1 013 человек

В Армении накануне было проведено 3119 тестирований, в результате которых подтвердилось 1013 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Излечились 648 человек, умерли 24 пациента. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Сегодня, 13 декабря, по положению на 11:00, в целом подтвердилось 148 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них общее число излечившихся пациентов – 125 169, 2 486 человек скончались.

Фактически на данный момент лечатся 20 053 пациента с коронавирусной инфекцией. В целом было проведено 548 359 тестирований.