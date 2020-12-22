Сотни активистов начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении

БАКУ/Trend/ - Сотни активистов во вторник после призыва оппозиционного "Движения за спасение родины" начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Trend.

"Армения без Никола! Никол должен уйти!", - скандируют активисты.

В настоящий момент ситуация на площади Республики, где находится здание кабмина, напряженная, полиция несет усиленную службу. Также группа оппозиционеров заблокировала правительственное здание на улице Вазгена Саркисяна, где находятся ряд ведомств, в том числе и МИД республики.

Ранее сообщалось, что семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали "Движение за спасение родины", начали митинг на площади Республики напротив здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В митинге участвуют несколько тысяч человек.