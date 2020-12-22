Задержан мэр города Каджаран, который выступал с требованием отставки Пашиняна

БАКУ/Trend/ - Мэр города Каджаран Сюникской области Манвел Парамазян задержан и доставлен в Ереван, он требовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 22 декабря сообщают армянские СМИ, передает Trend.

В полиции и Следственном комитете отметили, что проверяется информация, в ведении какой структуры находится дело задержанного. По какому обвинению задержан мэр Каджарана, в ведомствах не уточнили.

По данным корреспондента «Известий», Парамазян ранее выступал с требованием отставки Пашиняна, а также выступал против визита политика в Сюникскую область.