В Армении оппозиция установила палатки на площади Республики с требованием отставки Пашиняна
БАКУ/Trend/ - Оппозиция Армении, которая во вторник начала протестный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, установила несколько палаток на площади Республики против здания кабмина и намерена оставаться там ночью.
Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян
"Мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится, в том числе и ночевать. Пашинян должен уйти в отставку", - заявил он.
Сагателян также отметил, что оппозиция призывает парламентское большинство - фракцию "Мой шаг" до 18:00 (17:00 по мск) встретиться для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации.
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