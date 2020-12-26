Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до внеочередных выборов

Оппозиционеры заявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до внеочередных выборов. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян назвал отставку Пашиняна неизбежной, а проведение внеочередных выборов — неприемлемым вариантом, передает Trend со ссылкой на "Известия".

«Политический труп ищет пути спасения, вновь прикрываясь народом, вновь пытается обмануть и ввести его в заблуждение. Твоя политическая смерть — уже реальность, а уход — неизбежен», — заявил Сагателян в Facebook.

Он отметил, что Пашинян пытается организовать внеочередные выборы за счет административных ресурсов.

«Этот вариант неприемлем. Имеется один путь — надо убрать предателя, после чего армянскому народу будет предоставлена возможность провести свободные, справедливые, прозрачные и конкурентоспособные выборы», — подчеркнул Сагателян.

Представитель партии «Отечество» Арсен Бабаян рассказал, что «оппозиция достигла серьезного успеха» и Пашинян уже понял, что нет никакой альтернативы его отставке.