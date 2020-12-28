Полиция начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана

Полиция в понедельник начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В данный момент в Национальном Собрании проходит внеочередное заседание. Между участниками акции протеста, требующими отставки премьера страны Никола Пашиняна, и одним из депутатов от правящей партии произошла стычка. Полиция оттесняет митингующих от здания парламента и задерживает самых активных.