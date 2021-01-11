Следственный комитет Армении должен изучить действия офицеров во время Карабахской войны - группа протестующих

БАКУ/Trend/ - Следственный комитет Армении должен изучить действия офицеров во время Карабахской войны. Об этом заявили родные солдат, проведшие акцию протеста у СК республики, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.



"Мы сами пошли и нашли тело нашего сына. Еще в ноябре мы представили сообщение о преступлении, потому что солдаты погибли из-за неправильных приказов командиров. Вели их по неверным направлениям, принимали ошибочные решения. Они должны за это ответить", - заявил журналистам Гарик Мхитарян, отец погибшего военнослужащего Мхитара Мхитаряна.

Группа протестующих уже представила соответствующее заявление в Следственный комитет. По словам участников акции, они не считают, что дело затягивают искусственно, но хотят, чтобы следователи работали быстрее и эффективнее.