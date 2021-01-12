Пашинян нанес ущерб Армении на сумму не менее 38,4 млрд. долларов

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Никол Пашинян нанес ущерб Армении и армянскому народу на сумму не менее 38,4 млрд. долларов. Об этом на своей странице в «Facebook» 12 января написал член Совета попечителей «Фонда страхования военнослужащих» Месроп Манукян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Людских потерь на 7 млрд. долларов (сюда входят около 4500 погибших и без вести пропавших военнослужащих, около 5000 инвалидов первой группы, около 6000 инвалидов второй группы).

Ущерб системе обороны составляет около 2 млрд. долларов, потери в банковской системе – около 1 млрд. долларов, ущерб инфраструктуре – около 2 млрд. долларов, отметил он.