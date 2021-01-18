Министр здравоохранения Армении написал заявление об отставке

БАКУ/Trend/ - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В аппарате президента Армении Sputnik Армения подтвердили, что к ним уже поступило предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении Торосяна.

"Документ был получен сегодня, но он пока не подписан", – отметили в пресс-службе.