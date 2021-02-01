Задержан армянский бизнесмен, обвиняемый в поставках старых и непригодных артиллерийских снарядов

БАКУ/Trend/ - СНБ Армении задержала бизнесмена Давида Галстяна (известен как Патрон Даво), который обвиняется в поставках министерству обороны старых и непригодных артиллерийских снарядов, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба СНБ Армении, Давид Галстян, будучи председателем совета компании, зарегистрированной за рубежом, по предварительному сговору с директором той же компании А.Б. с целью хищения средств в особо крупных размерах заключили с министерством обороны о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983-1986 годов. Однако были поставлены снаряды, не соответствующие требованиям заключенного договора, а именно старые снаряды для чешских пушек 1977 года.

"Поставленные снаряды по тактическим и техническим характеристикам существенно уступили тем, которые должны были быть поставлены. Этими снарядами невозможно было решить боевые задачи. В результате сделки компания Д.Г получила 523 миллионов драмов (порядка 1,08 миллиона долларов)", - говорится в сообщении СНБ.