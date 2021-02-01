Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности
БАКУ/Trend/ - Председатель Комитета управления госимуществом Нарек Бабаян написал заявление об уходе с занимаемой должности. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что причиной такого решения стали весьма напряженные отношения с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном, который запретил Бабаяну прямые контакты с премьером Николом Пашиняном.
Сам Бабаян опроверг изданию данную информацию, однако причину отставки не назвал, сославшись на то, что уже говорил об этом. Бабаян назвал причину ухода "рабочей".
Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности
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Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности
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