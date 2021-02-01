Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности

БАКУ/Trend/ - Председатель Комитета управления госимуществом Нарек Бабаян написал заявление об уходе с занимаемой должности. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что причиной такого решения стали весьма напряженные отношения с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном, который запретил Бабаяну прямые контакты с премьером Николом Пашиняном.

Сам Бабаян опроверг изданию данную информацию, однако причину отставки не назвал, сославшись на то, что уже говорил об этом. Бабаян назвал причину ухода "рабочей".