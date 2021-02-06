В Армении вновь произошло землетрясение силой 5 баллов

Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Шестого февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в пяти километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.