В Армении вновь произошло землетрясение силой 5 баллов
Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
«Шестого февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в пяти километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
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