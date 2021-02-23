Бывший представитель МО Армении Арцрун Ованнисян сбежал в США

Рупор армянской военной пропаганды Арцрун Ованнисян эмигрировал в США.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Накануне пассажиры рейса в Лос-Анджелес заметили бывшего представителя минобороны Ованнисяна. Он с сестрой летел через Катар. На борту было много народу. Все на него кричали. Но ему хоть бы что", − привел слова очевидца Игорь Коротченко.