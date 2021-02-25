Cуд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на азербайджанской ресторан

БАКУ/Trend/ - Никулинский суд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на ресторан азербайджанской кухни в Москве. Об этом ТАСС сообщили в судеб передает Trend.

"Суд признал Артак и Сейран Никояна, Армена и Арсена Априяна, Аргишта и Нарега Петросяна, а также Размига Саакяна виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима", - сказали в суде.