Несмотря на события в Армении, нужно идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху – Песков

БАКУ/Trend/ - События в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, их имплементация должна продолжаться. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Москве угрозу срыва соглашения о прекращении огня в этом регионе из-за ситуации в Ереване, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, пока все реализуется", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации договоренностей по Карабаху.