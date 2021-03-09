Заместителю начальника Генштаба ВС Армении предъявлено обвинение
БАКУ/Trend/ - Заместителю начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Макарян привлечен в качестве обвиняемого в рамках одного из уголовных дел, расследуемых в главном военном следственном управлении СК Армении.
"Дополнительную информацию об уголовном деле и содержании обвинения предоставить не можем, исходя из конфиденциальности данных предварительного следствия", - сказала пресс-секретарь генпрокуратуры Аревик Хачатрян.
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