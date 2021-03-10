Генсек Национального Собрания Армении уходит с занимаемой должности

БАКУ/Trend/ - Руководитель аппарата – генеральный секретарь Национального Собрания Армении Тигран Галстян уходит с занимаемой должности, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Тигран Галстян представил заявление об освобождении от работы в связи с переходом на работу в частный сектор", — говорится в сообщении парламента Армении.