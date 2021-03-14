В Армении за сутки выявлено 486 новых случаев заражения коронавирусом

В Армении накануне было проведено 4 040 тестирований, из которых подтвердилось 486 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«По положению на 14 марта, 11:00, в целом подтвердилось 178 385 случаев заражения коронавирусом, 166 180 человек выздоровели, 3 255 случаев со смертельным исходом. Сейчас с коронавирусной болезнью фактически лечатся 8 113 пациентов. В целом проведено 774 383 тестирования.

Таким образом, вчера было проведено 4 040 тестирований, из которых подтвердилось 486 случаев заражения коронавирусом. 205 человек выздоровели, 2 пациента скончались.

Накануне был зафиксирован 1 случай, когда у пациента была выявлена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за иной болезни. Общее число подобных случаев 837», - отмечается в сообщении Минздрава Армении.