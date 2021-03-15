Фашизм и антисемитизм в Армении по-прежнему вызывают опасения - мнение

БАКУ /Trend/ - Фашизм и антисемитизм в Армении по-прежнему вызывают опасения.

Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в статье, опубликованной новостным агентством The Jewish Press.

Агентство отмечает, что американский журналист Патрик Ланкастер встретил на площади Республики в Ереване армянина, представляющего националистическую организацию, который позволил себе антисемитскую выходку.

Как написал Ланкастер в социальных сетях, этот мужчина говорил: Свастика - это символ индоевропейского арийского народа. Гитлер убивал евреев, потому что они участвовали в подстрекательстве. Евреи чрезвычайно вредны. Хорошо, если в вашем доме будут жить крысы?»

Он утверждает, что якобы так называемый "геноцид армян" в 1915 году организовали евреи. Этот же армянин назвал цыган «нацией-паразитом».

Как свидетельствуют итогам опроса ADL, проведенного в 2014 году, около 58 процентов армян позволяют себе антисемитские настроения и предрассудки, говорится в материале агентства.

В статье также упоминается доклад об антисемитизме, опубликованный министерством Израиля по делам диаспоры, в котором говорится: «Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорно-Карабахском регионе привела к тревожному росту антисемитизма в Армении. Политическая критика вскоре сменилась нападками на этнической и религиозной почве, обвинениями евреев в предполагаемых исторических и современных преступлениях против армянского народа. Сообщения о том, что Израиль поставляет оружие азербайджанской армии, вызвали возмущение среди армянского населения, а на некоторых демонстрациях, прошедших в Армении, звучали антисемитские лозунги. Премьер-министр Армении обвинил Израиль в поддержке так называемого «геноцида армян».

Арье Гут, возглавляющий Азербайджанский дом в Израиле и израильское отделение Бакинского центра мультикультурализма, считает, что популяризация фашизма, антисемитизма и неонацизма стала неотъемлемой частью государственной политики Армении. Он также заявил о том, что биография Гарегина Нжде (1886-1955 гг.), поддержавшего нацистскую Германию во время Второй мировой войны, включена в нынешнюю образовательную программу Армении.

В эксклюзивном интервью The Jewish Press раввин Замир Исаев, возглавляющий еврейскую школу в Баку, сказал: «Некоторые пытаются объяснить свои нацистские идеи, обвиняя евреев в так называемом «геноциде армян». Антисемитизм - проблема всего мира. Такие люди, скорее всего, ненавидят и другие народы».

Исаев считает, что армянский народ должен прекратить следовать нацизму и прославлять нацистских главарей.