В Армении родственники пропавших без вести военнослужащих перекрыли все подъезды к минобороны

В Армении родственники пропавших без вести военнослужащих на автомобилях перекрыли все подъезды к минобороны, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

К зданию ведомства стянуты силы полиции. Территорию также контролирует Военная полиция.

Родственники без вести пропавших военнослужащих после долгого молчания констатировали, что так и не дождались обещанного решения.

Родственник одного из пропавших без вести военнослужащих Арсен Гукасян ранее сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что они снова планируют прибегнуть к решительным действиям.