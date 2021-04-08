В Армении родственники пропавших без вести военнослужащих перекрыли все подъезды к минобороны
В Армении родственники пропавших без вести военнослужащих на автомобилях перекрыли все подъезды к минобороны, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
К зданию ведомства стянуты силы полиции. Территорию также контролирует Военная полиция.
Родственники без вести пропавших военнослужащих после долгого молчания констатировали, что так и не дождались обещанного решения.
Родственник одного из пропавших без вести военнослужащих Арсен Гукасян ранее сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, что они снова планируют прибегнуть к решительным действиям.
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