Никол Пашинян объявил об отставке с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку.

Об этом он заявил во время своего обращения к народу, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, 18 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Национальное Собрание уже утвердило проект поправок к Избирательному кодексу, согласно которым парламентские выборы пройдут только лишь по пропорциональной избирательной системе.