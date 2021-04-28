Ситуация в Армении может ухудшиться – отчет Freedom House

БАКУ/Trend/ - Напряженность между военными и премьер-министром Армении Николом Пашиняном демонстрируют, что ситуация может ухудшиться.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House «Nations in Transit. Antidemocratic Turn».

«Война с Азербайджаном спровоцировала внутренний кризис в Армении, который рискует свести на нет успех Бархатной революции 2018 года. Показатель демократии в стране снизился впервые после революции, а также события, произошедшие в этом году, включая напряженность между военными и премьер-министром Николом Пашиняном демонстрируют, что ситуация может ухудшиться», - отмечается в отчете.