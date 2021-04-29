В корне всех существующих в Армении проблем лежит кризис управления - Кочарян

БАКУ/Trend/ - В корне всех существующих в Армении проблем лежит кризис управления.

Как сообщает Trend со ссылкой на армнякие СМИ, об этом сказал второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Все, что произошло, – последствие этого кризиса», - заявил Роберт Кочарян.

Ранее он отметил, что ни один инвестор, трезвомыслящий человек не инвестирует, и не будет инвестировать в Армению.

«Разрушили банковскую систему, начали преследовать, угрожать бизнесменам. Только одного предложения достаточно, чтобы поставить крест на инвестициях. Когда премьер-министр говорит, что к каждому бизнесмену будет прикреплен сотрудник СНБ, это значит – понимание психологии инвестора на нулевом уровне. Такую глупость даже сложно придумать», - сказал Кочарян.