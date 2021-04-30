Пашинян не смог вылететь из Казани из-за неисправности самолета

Армянская делегация во главе с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном не может вылететь из Казани в Ереван из-за технической неисправности самолета, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Сейчас неисправность пытаются устранить. В пресс-службе правительства Армении отметили, что если проблему решить не удастся, то делегация отправится в Ереван на другом самолете.