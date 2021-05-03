Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

БАКУ/Trend/ - Парламент Армении на специальном заседании в понедельник не избрал Никола Пашиняна, единственного кандидата на пост премьер-министра республики, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Воздержались 75 человек, против – 3, за – 1.

Политическое большинство - фракция "Мой шаг" - воздержалось от голосования, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" проголосовала против.

Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая.

После роспуска парламента президент официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах. Пашинян планирует выборы 20 июня.