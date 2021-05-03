В Армении возбуждено уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президента

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

"Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК ("Фальсификация, сбыт или использование документов")", - написал он на странице в Facebook.