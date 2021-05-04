БАКУ /Trend/ - В Армении отсутствуют позитивные тенденции в экономике с точки зрения инфляции.

Как сообщает Trend, об этом армянскому изданию «Паст» сказал экономист Карлен Хачатрян.

«Если сравнить изменение среднего индекса потребительских цен в Армении с мировым уровнем инфляции, то в нашей стране он как минимум вдвое выше. Инфляция в развитых странах в одном и том же месяце составила 1,1–1,4 процента, в соседней Грузии - 2,8 процента, а в Армении - 5,8 процента. Следовательно, есть волна инфляции, которая еще больше усугубит существующие в Армении социальные проблемы», - сказал Хачатрян.

В то же время, по его словам, темпы инфляции постоянно растут.

«Инфляция в Армении растет потому, что с января 2020 года у нас ежемесячно этот показатель составляет 1,5–1,8 процента. В декабре инфляция резко выросла до 3,7 процента. Уже в январе 2021 года инфляция в Армении составила 4,3 процента, затем - 4,8 процента. И этот показатель в дальнейшем растет. Очевидно, что в отличие от того же периода прошлого года, у нас сейчас более высокая месячная инфляция. Следовательно, это свидетельствует об отсутствии позитивных тенденций в экономике с точки зрения инфляции», - сказал экономист.