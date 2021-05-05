Надо снести позорный памятник фашисту Нжде в Карабахе – российское издание

БАКУ/Trend/ - Надо снести позорный памятник фашисту Гарегину Нжде в Карабахе. Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной pravda.ru.

Как отмечается в материале, в Карабахе по-прежнему не снесён памятник одному из пособников Третьего рейха, который в 1944 году был арестован болгарской полицией за сотрудничество с нацистами. Речь идёт о Гарегине Нжде.

«Кстати, Нжде – вот удивительный факт! – признан национальным героем Армении. В Ереване ему тоже стоит памятник. Но это дела уже суверенной страны. Но ни Россия, ни Азербайджан не должны мириться с увековечиванием памяти нацизма на земле, которую поливали своей кровью в борьбе с фашистскими захватчиками наши прадеды, деды и отцы. Это осквернение их памяти. Это аморально и недопустимо!», – говорится в статье.

Как подчеркивает издание, само по себе наличие этого незаконного памятника – уже скандал.

(Редактор: Надир Насиров)