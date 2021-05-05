Приоритетным вопросом для Армении должно быть открытие коммуникационных путей - Пашинян

БАКУ/Trend/- Приоритетным вопросом для Армении должно быть открытие коммуникационных путей и деблокада страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, открытие железнодорожных путей приведет к более эффективному использованию сырьевых ресурсов Армении.